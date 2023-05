Eesti õliühing muutis nime

Ühingu tegevjuht Mart Raamat selgitas, et nime muutmise protsess on väldanud juba pikka aega. «Tegelikult on ju ajalooliselt meie peamiseks tegevusvaldkonnaks olnud transpordisektori varustamine energiaga. 1993. aasta 20. mail, kui kütusemüüjate ühing algupärase nimega Eesti Õliliit loodi, siis polnud midagi muud peale fossiilsete vedelkütuste lihtsalt võimalik kasutada,» selgitas ta pressiteates.

Raamat tõi välja, et viimase viie aasta jooksul on kohalik transpordikütuste turg märgatavalt mitmekesisemaks muutunud. «Täna on transporditarbijate kütuseportfellis lisaks vanadele headele kütustele ka erinevad vedelad biokütused, gaaskütused – mootorivedelgaas LPG, surugaas CNG ning Eestis toodetud rohegaas biometaan – ning tasapisi pilti tulev elektrienergia,» loetles Raamat.

Ühing sai ka uue logo, mis moodustub viiest erinevast «energiamolekulist», mis peaksid sümboliseerima mitmekesisust transpordikütuste turul. «Näeme, et lähikümnenditel jääb transpordikütuste turg killustatuks ja ühte domineerivat energialiiki ei teki. Seetõttu on tähtis, et riigi transpordi- ja kütusepoliitika oleks läbimõeldud ja tasakaalukas,» sõnas Raamat.

Eesti Transpordikütuste Ühingu logo. Foto: MTÜ Eesti Transpordikütuste Ühing