Riigil on vaja teada, kellega sa elad. Kas oled valmis vabatahtlikult infot andma?

Mure on aga selles, kust see eraldis tuleb. Kui veel aasta tagasi tundus, et kui sotsiaalmaksust enam ei piisa, siis puhverdame seda teistest maksudest, kuid nüüd on küsimus, et mis need teised maksutulud siis on, mille abil me puhverdame tervisekassat?

On räägitud ravikindlustusmaksu – mis on 13 protsenti – baasi laiendamisest. Kui praegu on ainult töine tulu sellega maksustatud, siis tulevikus oleks lisaks töisele tulule maksustatud ka igasugune muu tulu, mida tuludeklaratsioonis deklareeritakse. Koos Praxisega arvutasime, et 200 miljonit eurot saaks niimoodi aasta kohta sotsiaalmaksutulu juurde.

Aga see on väga poleemiline otsus ja mõjutab Eesti konkurentsivõimet, ettevõtlust ja ettevõtlustulu maksustamist. Selge see, et seda kergekäeliselt teha ei saa.

Selleks, et oleks aega läbi vaielda, tuleks teema välja käia, kuid praegu pole seda tehtud.

Pragu on lahendus selline, et terviseminister toob sügiseks ettepanekud valitsusse. Seda ei lahendatud koalitsioonilepingus. Jutuks oli eraraha kaasamine tervishoidu ja et saaks suurendada tervisekulude erisoodustusmaksust vabastuse määra, mis on praegu 400 eurot töötaja kohta aastas. Seal olid tõsised vaidlused ja lõpuks see jäi paika. Tõsi ta ju on, et tööandja kaudu täiendava tervisekindlustuse võimaldamine maksuvabalt õõnestab riiklikku tervishoidu, kuna see tõmbab arste erameditsiini ning riigihaiglates jääb neid seetõttu vähemaks.