Hepsor müüb 5,2 miljoni euroga Riias valminud ärihoone

Hepsor AS-i tütarettevõte Hepsor Latvia OÜ sõlmis 10. mail Hepsor U30 SIA osade müügilepingu East Capital Real Estate IV kinnisvarafondiga. Tehinguga kokkulepitud ettevõtte võlavaba väärtus on 5,2 miljonit eurot, millest arvestatakse maha ettevõtte võlakohustused, sealhulgas pangalaenud ja omanikelaenud.

Hepsor U30 SIA omab Riias aadressil Ulbrokas iela 30 asuvat kinnistut, millel paikneb Hepsor poolt arendatud 3642 ruutmeetri suuruse üüripinnaga stock-office tüüpi ärihoone nimega StokOfiss U30. StokOfiss U30 on multifunktsionaalne kolm-ühes lahendusega ärihoone, mis võimaldab ettevõtel ühel rendipinnal omada müügisaali, kontorialasid ja laoruumi.

StokOfiss U30 on 100 protsenti välja üüritud alates hoone valmimisest 2022. aasta oktoobris ja ärihoone ankurüürnikuks on rahvusvaheline kosmeetika jaemüüja Douglas. Hepsor U30 SIA osade müük on Hepsor grupi esimene ärihoone müügitehing Lätis ning ühtlasi ka grupi esimene ärihoone arendus selles riigis.

Hepsor AS-i juhatuse liige Henri Laks ütles märkis, et ärikinnisvara turu tehinguaktiivsus Baltikumis on praeguse seisuga suhteliselt madal ning seda enam on põhjust uhkust tunda, et on õnnestunud arendada atraktiivne ärihoone, mis pakub head tootlust nii müüjale kui ka kogenenud varahaldusettevõttele East Capital Real Estate ostjana.

«Oleme rahul, et grupi tegevuse laienemine Läti turul läheb edukalt - viimastel aastatel toimunud tempoka kasvu tulemusena ulatuvad grupi arendusmahud Lätis juba 71 100 ruutmeetrini ning on peagi järgi jõudmas Eesti arendusportfelli mahtudele, mis püsivad 90 400 ruutmeetri juures.»

Hepsor jätkab stock-office tüüpi ärihoonete arendamist Riias naaberkinnistul aadressiga Ulbrokas iela 34 asuva StokOfiss U34 projektiga. StokOfiss U34 üüripinnaks on planeeritud 8 690 ruutmeetrit ning praegu on käimas arendusprojekti projekteerimine.