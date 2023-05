Maailma suurim lennukompanii jäi kohtus süüdi konkurentsi rikkumises

USA justiitsministeerium esitas 2021. aastal hagi American Airlinesi ja JetBlue Airwaysi vastu, väites, et kaks ettevõtet moodustasid 2020. aastal Northeast Alliance´i (NEA), et tõsta hindu ja vähendada nende lennureisijate valikut, kes reisivad riigi kirdeosa suurematesse linnadesse, nagu New York City ja Boston.

Reedel otsustas USA ringkonnakohtunik Leo Sorokin justiitsministeeriumi kasuks. «Kohtule on täiesti selge, et kostjate peamine ajend liidu loomisel oli tugevdada oma konkurentsipositsiooni Delta ja vähemal määral Unitedi vastu Bostonis ja New Yorgis,» kirjutas Sorokin oma otsuses.

American Airlines Group on maailma suurim lennufirma ja JetBlue on USA suuruselt kuues lennufirma, millel on oluline turujõud USA kirdeosas.

Justiitsministeerium märkis oma hagis, et kaks ettevõtet vahetasid teavet selle kohta, millistel marsruutidel lennata, millal lennata, kes lendab ja millise suurusega lennukeid kasutatakse. Lisaks jagasid kaks lennuettevõtjat nendes lennujaamades teenitud tulusid, kaotades nii stiimulid üksteisega konkureerida. Lisaks lubas «kirdeliit» osapooltel kasutada ühiselt oma väravaid ning stardi- ja maandumislube.

«Tänane otsus on võit ameeriklastele, kes loodavad soodsalt reisida lennufirmadevahelisele konkurentsile,» ütles peaprokurör Merrick Garland reedeses avalduses.

American Airlines teatas avalduses, et on kohtu otsuses pettunud, uurib kohtuotsust täielikult ja hindab oma järgmisi samme kohtuprotsessi jätkata.

«Tegime kohtuprotsessil selgeks, et NEA on klientide jaoks olnud suur võit,» ütles American Airilinesi esindaja. «NEA kaudu on JetBlue suutnud märkimisväärselt kasvada kirdeosa lennujaamades, pakkudes madalaid piletihindasid ja suurepärast teenindust rohkematel liinidel, kui see muidu võimalik oleks olnud.»