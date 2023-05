Euroopa Liidu viga ajas Poola ja Ukraina tülli

Poola Ettevõtlus- ja Tööandjate Konföderatsiooni (ZPP) president Cezary Kaźmierczak ütles väljaandele «Europa Pravda», et praegune olukord Ukraina ja Poola kaubavahetuses on mõneti sarnane Venemaa täiemahulise sissetungi alguses tekkinud rändeolukorraga.

Toona põgenesid ukrainlased massiliselt sõja eest ja Poola avas oma piiri. Kokku ja väga lühikese aja jooksul sisenes riiki umbes kaks miljonit ukrainlast. See olukord ei piirdunud aga ainult sõjapõgenikega, vaid kõigega, mis Ukrainast tuli, kaasa arvatud teravili.

See tõi kaasa olukorra, kus Ukraina põllumehed hakkasid Poolas oma tooteid müüma tavapärasest palju odavamalt.

«See oleks sama, kui tuleksin Kiievisse ja hakkaksin leiba müüma alla turuhinna. Kiievi elanikud oleksid ilmselt õnnelikud, aga Kiievi pagarid mitte,» selgitas Kaźmierczak.

Eksport läbi Poola ja seda läbiv transiit moodustab Ukraina teravilja koguekspordist vaid 11,3 protsenti. Seega Ukraina eksport suuri Poola põllumajandusettevõtteid ei ähvarda. Vastupidi, nad on huvitatud Ukraina toorainest, sest see on odav ja kvaliteetne. Selle tooraine vastuvõtuks on vaja ehitada täiendavaid rajatisi, kuid Poola ettevõtetes on selleks huvi olemas.

Probleem on siin väiketalunikele, kellel ei ole majanduses märkimisväärset osa, kuid neil on poliitiline mõju ja see on Poola valimiseelsel perioodil olulise tähtsusega.

«Seetõttu arvan, et seda probleemi tuleks käsitleda pigem poliitilise kui majanduslikuna,» märkis Kaźmierczak.

Tänaseks on transiit läbi Poola taastatud, kuid lahendamata on Ukraina toodete müügiga seotud küsimus. See eeldab poliitilist tahet mõlemalt riigilt. «Kui kahe riigi poliitikud käituvad nagu kuked, lihtsalt ründavad üksteist, siis see ei aita probleemi kiiresti lahendada,» sõnas ta.

Poolas on sel aastal valimised ja teatud rühmitused tahavad muuta Ukraina teravilja küsimuse nende valimiste keskseks teemaks.

Ukraina toetamiseks nõustus Euroopa Liit ajutiselt kõigi tollimaksude nullimisega, algul aastaks, seejärel veel teisekski.