Disney võitleb tõsiste muredega

See oleks viinud Californiast Floridasse üle umbes 2000 kõrgepalgalist töökohta. Nüüd on massiline ümberpaigutamise peatatud ja Disney on valmis aitama umbes 200 juba kolinud töötajal, soovi korral Californiasse tagasi tulla, kirjutas CNN.

DeSantise pressiesindaja teatas seepeale, et võttes arvesse ettevõtte finantsraskusi, turukapitali vähenemist ja aktsiahinna langust, pole see üllatav.

Disney traditsiooniline turvavõrk, usaldusväärselt kasumlik teemaparkide osakond, on finantsperspektiivist endiselt särav, kuid fännid ei ole rahul hiljutiste hinna- ja logistikamuudatustega. Vastuseks pahameelele langetas Disney hiljuti parkide hindu, kuid see ei aidanud lahendada kasumiprobleemi.

«Disney Worldis puhkuse planeerimiseks vaja doktorikraadi – nad on selle nii keeruliseks teinud, et ilma ei saa hakkama,» ütles Pete Werner, kes juhib reisibürood Dreams Unlimited Travel ja üht Disney vanimat fännisaiti WDWInfo.com. «Pargid ja kuurordid on neile alati head olnud, kuid see võib muutuda ja muutubki, kui nad varsti oma parkide suunitlust ei muuda.»