Sõelal on kolm kohta Liivi lahel toodetud elektri maale toomiseks

Tuulepargi piirkonnas on võimalike liitumiskohti kolm: Audrus, Sindis või Kilingi-Nõmmel. Eriplaneeringu praeguses etapis kirjeldatakse metoodika ja põhimõtted, kuidas parim asukoht valida ning milliseid uuringuid on vaja selleks kavandada. Võimalike asukohaalternatiivide visandamise ja võrdlemiseni jõutakse planeeringu järgmises etapis.

«Kuna nii keskkonnamõjude hindamise kui planeerimisprotsessid on ajamahukad, siis toimuvad tegevused nii meretuulepargi enda kui ühenduste kavandamisel osaliselt samaaegselt,» selgitas rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise nõunik Anne Martin kohtumisel omavalitsuse esindajatega. «Meie ülesanne on riigi eriplaneeringu käigus analüüsida tehnilisi, sotsiaalmajanduslikke, kultuurilisi ja looduskeskkonna kriteeriume ning leida parim võimalik asukoht, mis oleks vähima kogumõjuga.»

Kihnu vallavanem Egon Vohu tõi kohtumisel esile, et kuue aasta taguses Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringust leiab seisukoha, mille kohaselt on oluline tuulikute elektrikaablite asukohad lahendada nii, et paraneb ka Kihnu jaotusvõrgu ühenduse kvaliteet põhivõrguga. «Kuidas see põhimõte nüüd kihnlaste heaks rakendatud saab, see huvitab iga kihnlast,» kinnitas Vohu.