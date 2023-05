Kodulaenude odavnemisele võib loota alles järgmisel aastal

Kuue kuu euribor on kihutanud aastaga nullist 3,7 protsendi peale, mis on kasvatanud eestlaste keskmisi igakuiseid kodulaenumakseid umbes 200 euro võrra. Selle ning teenuste ja kaupade enam kui 13-protsendilise kallinemise tõttu on suur osa meist jäänud märkimisväärselt vaesemaks. Kinnisvaraturul valitseb vaikelu ja kiratseb uute korterite müük, sest ülepaisutatud hinna ja kalli laenuraha tõttu neid ostma ei tormata.