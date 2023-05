Powell: intressimäärad ei pruugi pangastressi tõttu nii palju tõusta

Jerome Powell rõhutas reedel Silicon Valley Banki ja teiste laenuandjate ebaõnnestumiste võimalikke tagajärgi ning rõhutas, et majandusväljavaateid varjutab suur ebakindlus.

«Selle tulemusena ei pruugi meie poliitiline intressimäär meie eesmärkide saavutamiseks olla vaja nii palju tõsta, kui see muidu oleks olnud,» sõnas Powell, lisades, et mõju ulatus laenutingimustele on väga ebakindel.