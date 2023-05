Teetööd Tallinna kesklinnas on viinud poelt kliendid, kuid linn soovib samal ajal reklaamimaksu

«Kliente pole. Eile käis üks inimene,» ütles Aule Postimehele.

Kasseti Ekspert asub Gonsori tänaval alguses. Üle tee asuv Pronksi tänav on alates oktoobrist täielikult suletud, samuti nagu paarisaja meetri kaugusel asuv Gonsori-Laikmaa ristmik.

Aule sõnul arvavad paljud kliendid seetõttu, et poele ei pääse ligi, ehhki maja juurde saab sõita teiselt poolt, Reimani tänava kaudu. Tõsi, see on oluliselt ebamugavam, kuna tegemist on tupiktänavaga. Praegu saab kauplusele läheneda saab ainult ühest, mitte neljast suunast nagu enne teeremonti.

Autoga poodi tulek sageli oluline, kuna kauplus teenindab sageli ärikliente, näiteks väikeseid kontoreid.

Ettevõtte kodulehel on selgitused ja skeem, kuid hoolimata sellest on klientidel kohalesaamisega probleemid.

«Öeldakse, et on äririsk.»

Hüvitist ei saanud

«Gonsoris on see jama juba kolmandat umbes 10 aastat jooksul,» lausus Aule.



Hüvitist tee sulgemise pärast Aule kordagi saanud. Ta ütles, et pöördus linnavalitsuse poole mõned aastad tagasi, kui eelmine teeremont käis. «Öeldakse, et on äririsk,» ütles Aule linnavalitusest saadud tagasiside kohta.

«Nemad kolmandat korda songivad neid torusid. Nad ehitasid seda Gonsori tänavat ümber ja siis ütlesid, et see on äririsk,» ütles Aule pahaselt. Umbes viis aastat tagasi, kui Gonsori tänavat uuendati, kaotas linn poe olevad parkimiskohad. Nad põhjendasid seda liiklusohtlike olukordade ennetamisega.

Linn soovib maksu