Suursaarte vaheliste parvlaevade töötajad saavad palgatõusu

Selleks aastaks on kokku lepitud põhikoosseisu töötajate põhipalkade kasv viis protsenti, millele eelnes möödunud sügisel ja läbirääkimiste käigus tööandja ühepoolne töötasude tõstmine, EMSA arvestuste kohaselt, keskeltläbi 15,5 protsendi ulatuses, teatas EMSA esimees Jüri Lember.

«Loodan, et meie liikmed ja kõik TS Laevade poolt opereeritavatel parvlaevadel töötavad AS BRE töötajad on sõlmitud kollektiivlepinguga rahul. Võttis aega, aga asja sai,» ütles Lember.