Autojuhtidele meelehärmi jagub: kaugjahutustrasse tuleb linna juurde

Kirsi sõnul tunnevad korterelamud teenuse vastu suurt huvi ja ilmselt on uusi korterelamuid kaugjahutusvõrgus juba esimestel aastatel.

«Liitumine on keerulisem olemasolevatel hoonetel, kus puudub hoonesisene jahutusüsteem, aga kui korterelamu suudab selle rajada, siis on võimalik kaugjahutusvõrguga liitumine,» rääkis Kirs.

Kaugjahutus on Põhja-Euroopas laialt levinud. Helsingi ja Stockholm on viimase kümne aasta jooksul suurendanud oma kaugjahutusvõrke neli-viis korda ning Stockholmi 400MW kaugjahutusvõrk oli veel hiljuti maailma suurim.

Kaugjahutus on lokaalsetest lahendustest energiaefektiivsem ja oluliselt väiksema CO2 jalajäljega. Lisaks pole vaja kaugjahutuse puhul eraldi jahutusseadmeid, mis vabastab ruumi nii hoone sees kui ka hoone välispinnal ja kaovad liigse müra- ja vibratsiooniallikad. Kaugjahutus on hooneomanikule hooldusvaba ja väiksem primaarenergia kaalumistegur parandab ka energiatõhususarvu. Kokkuvõttes on kaugjahutus suurema varustuskindlusega, turvaline ning selle kasutamisel pole keskkonda ohustava külmaaine lekkeohtu.