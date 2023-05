Varjatud riigipalgalised: riigi palgakulud on avaldatust oluliselt suuremad

Rahandusministeerium avaldas aprilli lõpus avaliku teenistuse ehk riigi ja kohaliku omavalitsuste ning eriteenistujatest ametnike palgaandmed, kus olid kõik ametnikud ja nende palk nimeliselt kirja pandud. See andmebaasi ei anna aga sugugi tervet ülevaadet riigiasutuste palgakulude kohta, sest paljud palgasaajad on jäetud välja. Kajastatud on umbes viiendik riigitöötajatest ehk avalik teenistus. Avalike teenistujate kõrval töötavad riigiasutustes töölepingulised töötajad, kelle arv on pea võrdne avalikus teenistuses olevate ametnike arvuga.