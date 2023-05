Kuidas olla innovaatiline ja lõigata sellest kasu?

Innovatsiooniga käib kaasas investeerimine teadus- ja arendustegevustesse. 2021. aastal investeeriti Eestis teadus- ja arendustegevustesse 15 protsenti rohkem kui eelneval aastal. Kusjuures üle poole investeeringutest – 56 protsenti – tegi ettevõtlussektor.

Teadus- ja arendustegevuste olulisust illustreerib ka asjaolu, et viimati avaldatud palgauuringute järgi on teadus- ja arendusjuhtide palgatase kaks keskmist Eesti palka. See on selge viide, et ettevõtted väärtustavad ning hindavad töötajaid, kes aitavad tõsta innovatsiooni taset.

Suurettevõtete innovatsiooni kasv on viimastel aastatel tingitud muutuvast turu olukorrast – Ukraina sõda, koroonapandeemia, tarneraskused, tooraine puudus, suurenenud nõudlus erinevate toodete/teenuste järgi, palgasurve, inflatsioon.

Suurettevõtetes algab innovatsiooni panustamine eelkõige juhtkonnast või üksikutest tippjuhtidest. Olen oma praktikas näinud läbi löömas ka innovatsioonijuhte, kes oma töötahte, ambitsioonikuse ja tugeva teadmiste pagasiga on ettevõtte sees silotorne purustanud ning efektiivselt alustanud ideekorje protsessi, kaasates kogu rahvusvahelise meeskonna mitte ainult Eesti turgudel, vaid ka väljaspool.

Paraku on sellise kaliibriga innovatsioonijuhte vähe, seetõttu on oluline, et ettevõtte juhtkonnas leiduks innovaatoreid, kes suudavad üheskoos teha esimesi samme innovatsioonitegevuste käivitamiseks ja juurutamiseks. Innovatsioon pole mõeldud üksinda tegemiseks, sellele on kindlasti taha vaja toetavat meeskonda, sarnaselt mõtlevaid inimesi ja tugevat teotahet. Innovatsioon peab olema osa ettevõtte strateegiast.