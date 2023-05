Riik selgitas, miks Rail Balticu raudteed ei saa ehitada olemasolevale trassile

Asekantsler selgitas, et trass Eestis on paika pandud maakonnaplaneeringutega. Põhimõtteline, Tallinnast läbi Pärnu Läti piirini kulgev trassi valik on määratletud 2012. aasta valitsuse otsusega, millega kinnitati üleriigiline planeering "Eesti 2030+". Maakonnaplaneeringute koostamine algas 2013. aastal, planeeringud kehtestas riigihalduse minister oma 2018. aasta käskkirjadega. Põhjapoolsetes trassilõikudes on uue raudteetrassi sobivus saanud kinnituse ka nõuetele vastavaks tunnistatud keskkonnamõju hindamise aruannete näol.