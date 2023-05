Ekspert: langevad nii kinnisvara hinnad kui tehingute arv

«Võrreldes viimaste aastate madalaima punktiga juulis 2009. aastal, 624,2 eurot ruutmeetri kohta, on Pindi Indeks 263 protsendi võrra kõrgemal. Võrreldes kõrgpunktiga detsembris 2022. aastal on indeks langenud aga 9 protsendi võrra,» nentis Sooman.

Soomani sõnul näeb ilmselt suvekuudel indeksi jätkuvat langust, sest kuni eelmise aasta keskpaigani toodi turule hulganisti uusarendusi, mis nüüd järjest valminud on ning suuremad asjaõiguslepingute blokid lõppema hakkavad. «Pole ju saladus, et nii Tallinna kui teiste suuremate linnade järelturul on hinnalangus suurem olnud, momendil kajastub see statistikas veel poolikult,» lisas ta.