Aprilli viimasel kolmapäeval avati valitud külaliste ja ajakirjanike osavõtul juveelifirma Tiffany kolm aastat renoveerimisel olnud New Yorgis Manhattanil asuv ikooniline esinduspood. Tavainimestele (eeldusel, et selle poe külastajate hulgas üldse tavainimesi on) avati kultusfilmiga «Hommikueine Tiffany juures» kuulsaks saanud müügikoht kaks päeva hiljem.