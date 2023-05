Tuumaenergia kasutuselevõttu toetab 60 protsenti Eesti inimestest

Värske uuringu järgi peavad Eesti elanikud tuumaenergiat põlevkivile kõige sobivamaks alternatiiviks, et ilmastikukindlalt energiat toota. Tuumaenergia pooldajad usuvad, et see aitab kaasa kliimaeesmärkide täitmisele, tagab Eesti riigile sõltumatuse ja energiajulgeoleku ning on tarbijale soodne energiaallikas. Tuumaenergia poolt on enam mehed, kõrgharidusega inimesed ning Põhja- ja Lääne-Eesti elanikud.