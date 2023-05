Tehisintellekt ohustab inimkonna tulevikku, usuvad ameeriklased

Reutersi/Ipsose küsitlus näitas, et nende ameeriklaste arv, kes ennustavad tehisintellekti kahjulikke tagajärgi, on kolm korda suurem kui nende arv, kes seda ei usu. Andmete kohaselt usub 61% vastanutest, et tehisaru kujutab endast ohtu inimkonnale, samas kui vaid 22% ei olnud sellega nõus ja 17% jäi ebakindlaks.

«Mure on väga õigustatud, kuid ma arvan, et dialoogist üldiselt on puudu küsimus, miks me seda üldse teeme?» ütles Stanfordi arvutiteaduse professor Sebastian Thrun, kes asutas Google X-i. «AI tõstab inimeste elukvaliteeti ja aitab inimestel olla pädevamad ja tõhusamad.»