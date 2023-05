Kasutatud autod, mis müüjatele suurimat kasumit toovad

Keskmiselt teenivad müüjad igalt kasutatud autolt 1500 naela (1729 eurot) kasumit, kirjutab Daily Mail DealerAuctioni värskele raportile tuginedes. See on keskmine number, kuid ühed autod on müüjate jaoks oluliselt kasumlikumad kui teised.

Suurbritannias on Land Rover see bränd, mis kasutatud autode müüjatele suurimat kasumit toob. Land Roverid on tuntud kvaliteedi ja heade sõiduomaduste poolest. Lisaks on brittide jaoks oluline side kuningliku perekonnaga. Kokkuvõttes tõi iga selle auto müük diilerile aprillis ligi 3300 naela (3803 eurot) kasumit.

Ülevaate kohaselt on kasumlikkuselt teisel kohal Saksamaa BMW, mis iga müügiga diilerile 2760 naela (3180 eurot) kasumit tõi.

Kolmandal kohal on Mercedes-Benz 2670 naelaga (3077 eurot).

Esikümnesse mahtusid veel Audi, Volvo, Mazda, MINI, SEAT, Kia ja Volkswagen. Igalt Volkswagenilt teenis müüa aprillis keskmiselt 1990 naela ( 2394 eurot).

Konkreetsetest mudelitest troonisid edetabelit Land Rover Discovery Sport ja Range Rover Evoque vastavalt 3690 ja 3190 naelaga.

Tabelis on ka Peugeot 3008, mis 2740 naelaga on 5. kohal.