Venemaa: Soome saatkonna pangaarvete külmutamine oli nende endi süü

Soome ja Taani ametnikud ütlesid kolmapäeval, et mõlema riigi diplomaatilised pangakontod Venemaal külmutati, mistõttu nende saatkonnad pidid hakkama tegema igapäevase arvete tasumiseks sularahamakseid.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov sõnul pole tegu probleem Venemaa algatatud. «Tegemist ei ole Vene poole initsiatiiviga. Reageerime olukorrale, mille on tekitanud meie suunas tekitanud mitme lääneriigi võimud, kelle seas on kahetsusväärselt ka Soome,» ütles ta.

Peskov lisas, et Venemaa ei jäta kunagi «ebasõbralikke tegusid» vastuseta.

Soome välisminister Pekka Haavisto ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et Helsingi saatis 4. mail Venemaa võimudele noodi, milles palus Moskval tagada diplomaatiliste esinduste töövõime ja palub külmutamisele ametlikku selgitust, kuid pole seda siiani saanud.

Venemaad häirivad sanktsioonid ja Soome käitumine

Soome ühines ametlikult NATOga 4. aprillil. Ühinemise põhjus oli Venemaa poolt algatud sõda Ukraina vastu. Varem oli Soome oli aastakümneid seisukohal, et nad ei peaks NATOga ühinema.

Taani, kelle saatkonna kontod samuti külmutati, on samuti NATO liige ning nad on viimase aasta jooksul andnud korduvalt Ukrainale võimsaid relvi.

Peale Ukraina sõja algust on Venemaa saatkondadel üle Euroopa olnud probleeme oma pangakontodega ning mõnel juhul on neilt raha konfiskeeritud, et karistada Moskvat sõjategevuse eest Ukrainas.