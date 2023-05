Minister Madis Kallas: riigil pole raha, et omavalitsuste tulubaasi suurendada

Vaesemaid omavalitsusi peab toetama

Muudatused on Kallase sõnul vajalikud, et toetada omavalitsusi, kes on väga keerulises majanduslikus seisus. «Riigi rahakoti väga keerulist seisu arvestades ei ole meil võimalust omavalitsuste tulubaasi suurendada 2024. aastal riigieelarvest lisatavate vahenditega. Tasandusfondi on küll plaanis tõsta, aga seda tulude ümberjaotamise teel. Seetõttu on praegu paraku ainuke võimalus toetada ebavõrdsemas ja kehvas seisus omavalitsusi jõukamate omavalitsuste abiga,» nentis ta.