Eesti Panga president riigikogus: inimesed saavad hinnatõusuga hakkama

Müller tutvustas Eesti Panga eelmise aasta tööd ja rääkis olulisematest suundumustest Eesti majanduses.

Müller rääkis ka, kuidas tulevad järsu intressimäärade tõusuga toime ettevõtted ja inimesed.

«Eestis näeme, et ettevõtted on suuremate intressimaksetega siiani hästi hakkama saanud. Kuna tarbijate käes oli palju raha, said ettevõtted müügitulu ja kasumit kuni viimase ajani tublisti kasvatada. Inimestel on omakorda aidanud toime tulla see, et tööpuudus on püsinud väike. Just töökoha kaotus on majapidamistele suurim risk laenumaksetega toimetulemisel. Samuti on inimesi toetanud pandeemiaaegsed säästud ning pensionisambast välja võetud raha. Suuremaid maksevõime probleeme me seega praegu ei näe,» rääkis Müller.

Müller ütles, et kui püüda läinud aastat keskpanga vaatenurgast hästi lühidalt kokku võtta, siis võiks öelda, et keskpankade äärmiselt leebe rahapoliitika kümnend on mööda saanud.

«Selle lõpp kujunes järsumaks, kui oskasime keskpangana esialgu prognoosida. Ja veel, Venemaa kallaletungi tõttu Ukrainale muutunud ohuolukord on sundinud ka Eesti Panka mõtlema valmisolekutele ka kõige mustemate stsenaariumide korral. Eelkõige aga pean täna rääkima inflatsioonist, sest see on keskpanga peamine vastutusala,» ütles ta.