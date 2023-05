Kolme väikeettevõtja lugu: Aasiasse eksportimiseks ei pea enne kodus suureks kasvama

JALG ei ole Aasia turu jaoks toodet kohandanud, sest müügitulemused näitavad, et nii toote kui ka brändi identiteediga on tabatud midagi universaalset. «Kui Aasia mõtted on tõsised, siis tehke väike analüüs oma toote/teenuse sobivuse kohta vastaval turul. Aasia on lai mõiste ja iga piirkond vajab eraldi käsitlemist. Seetõttu küsige endalt, kas tunnete selle riigi ja kultuuri vastu huvi, on see teile sümpaatne? Kas soovite nende inimestega suhelda, neil järjepidevalt külas käia? Kui vastus on jah, siis otsige kontakte, messe, kasutage EASi ekspordinõunike teenust, liituge teemakohaste programmidega.»