Notarid: kinnisvaratehingute arv on viiendiku võrra langenud

«Läinud aastal alanud kõrge inflatsioon, Euroopa Keskpanga jätkuv intressimäärade tõstmine ning majanduse jahenemine on märkimisväärselt pidurdanud kinnisvaraturu hoogu,» rääkis Saar-Johanson. «Kindlasti on majanduses toimuv muutnud nii pangad kui kinnisvara ostjad üsna ettevaatlikuks, samuti on intressimäärade tõusu tõttu vähenenud maksimaalne võimalik laenusumma, mis omakorda jahutab kinnisvaraturgu. Seda näevad notarid ka oma igapäevatöös,» lisas ta.