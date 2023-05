Bideni sõnul on ta kindel võlalae osas leppeni jõudmises

«Liidrid on kõik nõus, et me ei muutu maksejõuetuks,» ütles Biden Valges Majas enne suundumist tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumisele Jaapanis.

Biden ja kongressi juhid, sealhulgas esindajatekoja spiiker Kevin McCarthy, on pidanud kaks vooru isiklikke kõnelusi, et jõuda kokkuleppele USA laenulimiidi tõstmiseks ja võimaldada riigil seega maksta oma olemasolevate kohustuste eest.

Pärast viimaste läbirääkimiste lõppemist teisipäeval ütles McCarthy ajakirjanikele, et veel on palju tööd teha, et lahendada võla ülempiiri üle peetud pingelisi suhteid demokraadist Bideniga.

Vabariiklased nõuavad jätkuvalt, et Biden peab nõustuma märkimisväärsete kulukärbetega vastutasuks nende toetuse eest ülemmäära tõstmiseks, eirates demokraatide korduvaid üleskutseid laenulimiidi tõstmiseks ilma igasuguste tingimusteta.

Demokraadid on süüdistanud vabariiklasi äärmusliku taktika kasutamises, et suruda oma poliitilist tegevuskava läbi enne nn X-kuupäeva, mil Ameerika Ühendriigid on sunnitud jätma oma võlad tasumata, sest valitsusel on raha otsas.

Biden kinnitas kolmapäeval, et ta katkestab laiema Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna ringreisi, mis hõlmas kohtumist Austraalia peaministriga ja peatust Paapua Uus-Guineas, ning kavatseb pühapäeval naasta Washingtoni lõplikeks läbirääkimisteks võla ülemmäära üle.