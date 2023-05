Tuumaenergia näitab võimu: Soomes oli elekter 160 korda odavam kui Eestis

Olkiluoto operaatorfirma Teollisuuden Voima kommunikatsioonijuhi Johanna Aho sõnul on põhjuseks liiga odav elektrihind. «Elektri tootmine peab olema ka tuumajaamades tulus ja kui hind on eriti madal, võib ette tulla olukordi, kus tootmist piiratakse.»

Tavaliselt reguleeritakse Soomes elektritootmise mahtu hüdroenergia toodangu suurendamise või vähendamisega. Hetkel on aga hüdroenergia vähendamine Põhja-Soome üleujutuste tõttu keeruline. Suurvesi nii Soomes kui Rootsis on samuti suures osas praeguse pea olematu hinna põhjuseks.

Tuumaenergia tootmise kärpimine liiga odava elektrihinna tõttu on väga haruldane, kuid see pole siiski esimene kord. «Tuumaelektrijaamade tootmist on ka varem paar korda hinna tõttu veidi kohandatud, kuid põhimõtteliselt on tuumaenergia baasvõimsus ja peamiselt toodab see elektrit täisvõimsusel ööpäeva- ja aastaringselt,» rääkis Aho.