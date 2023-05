UBS prognoosib 35 miljardi dollari suurust tulu Credit Suisse'i tehingust

UBS teatas USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile esitatud dokumentides, et Credit Suisse'i ostmise eest makstud hind on oluliselt madalam kui selle õiglane turuväärtus.

«Tehingu asjaolude tõttu on ostuhind madalam kui kajastatud netovarad, mille tulemuseks on negatiivne firmaväärtus, mis kajastatakse kasumiaruandes lõpetamise kuupäeval,» seisab esitatud dokumentides.

UBSi hinnangul on see 34,8 miljardit dollarit, mis kajastub tehingu lõpuleviimise järel tekkiva megapanga teise kvartali raamatupidamises, märkides, et arvud võivad veel muutuda.