Rehvitootjad peavad hakkama uuesti ratast leiutama

«Elektriautode soovimatu tagajärg on see, et kui meil pole paremaid rehve, tekib meil rohkem rehvireostust,» ütles Erlendsson, kelle firma rehvide heitkogused on testimisel osutunud 35 protsenti väiksemaks kui suurte tootjate hetkel turul pakutavad elektrisõidukite rehvid.

Michelini hinnangul paiskavad rehvid igal aastal õhku umbes 3 miljonit tonni osakesi ja tekitavad teepinnalt veel 3 miljonit tonni osakesi lisaks. «Testid näitavad, et kui sõita kvaliteetsemate rehvidega aastas 200 000 kilomeetrit, eraldub umbes 1,5kg osakesi, mis on turu keskmist (3,6kg) märkimisväärselt vähem,» ütles Michelini kommunikatsioonidirektor Cyrille Roget. «Kui Euro 7 norme kasutataks kõige suurema heitega rehvide müügi peatamiseks, tekiks keskkonda väga palju heitmeosakesi vähem.»

Heitmeanalüüsiga tegelev ettevõtte Molden teatas, et üleminek elektrisõidukitele tähendab, et rehvitootjad on sunnitud välja töötama senisest vastupidavamaid rehve, kuid see on ilma loodusliku kautšukita suur väljakutse.