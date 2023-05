Kaja Kallas Financial Timesile: kohalikud firmad ei peaks Venemaa osas olema silmakirjalikud

Kallas möönis, et Venemaa tulus kaubavahetus lääneriikide sanktsioonidest möödahiilimiseks meelitab Balti riikide ettevõtteid hoolimata sellest, et riigid on Ukraina sõja suhtes selgel seisukohal.

Kallase kommentaarid tulid pärast seda, kui Financial Times kirjutas, et miljardi dollari eest sanktsioneeritud kaupu on Venemaale liikunud läbi Baltimaade.

Kallas süüdistas kohalikke ettevõtteid silmakirjalikkuses, öeldes: «Olete väga häälekad... Ukraina, Venemaa ja turvalisuse osas, kuid salajas... nõustute Moskvaga.»

Majandusleht märgib, et sarnaselt teiste Balti riikidega on Eesti eksport läbi Venemaa Kasahstani, Kõrgõzstani ning Armeeniasse suurenenud. Paljud nendest kaupadest ei ole aga sihtkohta jõudnud, mis tekitab kahtlusi, et see on lääneriikide sanktsioonidest möödahiilimise skeem.

Eesti eksport kahte Kesk-Aasia riiki ning Armeeniasse kasvas sõjaeelselt 3 miljonilt dollarilt oktoobriks 13 miljonile dollarile. Kallase sõnul on ta rääkinud Armeenia presidendiga ning tema Leedu ametikaaslane on vestelnud Gruusia presidendiga. Nad kinnitasid, et ei näe Balti riikidest pärit kaupade mahu kasvu. «See ei jõua nendeni. Ja see tekitab muret,» lausus Kallas.