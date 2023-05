Tallinna linn ja Utilitas loovad ühise soojusettevõtte

Viimastel kümnenditel on Utilitas teinud Tallinna kaugküttesse suuremahulisi investeeringuid, suurendanud oluliselt varustuskindlust ja kohalike taastuvate kütuste osakaalu. «Tänaseks on Tallinnas moodne kaugküttesüsteem, milles kohalike ja taastuvate kütuste osakaal ületab 2/3. Kahjuks näeme, et imporditud fossiilseid kütuseid kasutatakse jätkuvalt geopoliitilise relvana ja seetõttu tuleb astuda järgmised sammud, et nende osakaal viia võimalikult kiiresti miinimumini. Taastuvenergial põhinevate tootmisseadmete lisamisega saame lisaks keskkonnasäästule lõpetada sõltuvuse kõikuva hinnaga importkütustest,» ütles Utilitase kontserni juht Priit Koit.

Tehingu tulemusena asutavad Tallinna linn ja osaühing Utilitas uue äriühingu AS Utilitas Tallinna Soojus. Tallinna linn teeb uude ühingusse mitterahalise sissemakse Tallinna Soojuse aktsiatega ning Utilitas omalt poolt Utilitas Tallinna aktsiatega. Utilitas Tallinn ning Tallinna Soojus on edaspidi uue ühisettevõtte tütarühingud. Tehing ei mõjuta rendi- ja operaatorlepingu täitmist. Samuti ei muutu midagi kaugkütteklientide jaoks ning soojuse piirhinda kooskõlastab ka edaspidi Konkurentsiamet.

AS Tallinna Soojus ja AS Tallinna Küte (tänane AS Utilitas Tallinn) vahel sõlmiti 31. oktoobril 2001 ettevõtte rendi- ja operaatorleping, mille alusel on viimased 22 aastat kaugküttevõrku hallanud ja arendanud Utilitas. Utilitas on investeerinud üle 450 miljoni euro ning tänaseks toodetakse enam kui 2/3 pealinna kaugkütteklientide tarbitavast soojusest biomassist ja olmejäätmetest, ülejäänud kolmandiku ulatuses on kasutusel endiselt maagaas. Kehtiv koostöövorm ei võimalda uute taastuvenergial põhinevate tootmisvõimsuste rajamist, sest allesjäänud kaheksa-aastane lepinguperiood ei anna pankadele kindlust 25-30 aastase tasuvusajaga investeeringute rahastamisel.