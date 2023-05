INTERVJUU ⟩ Credit24 juht: reklaam, mis kutsub üles ebamõistlikule kulutamisele on meie jaoks välistatud

Küll aga näeme, kuidas inflatsioonist tingitud majanduslangus on osa elanikkonda tugevalt mõjutamas, millest annab tunnistust suurenenud taotluste arv.

Oleme alati rõhutanud suhtluses klientidega ennetuse olulisust ehk julgustame neid esimesel võimalusel meie poole pöörduma, kui seoses töökoha kaotuse või tervisemuredega on ette näha võimalikke hilinemisi maksetega. Meie jaoks on oluline usalduslik suhe kliendiga, et saaksime pakkuda lahenduse.

«2000-ndate aastate algul reguleerimata valdkond on saanud ranged piirangud, millest kõik krediidiandjad peavad lähtuma.»

Valitsusel on plaanis kiirlaenude reklaam keelata. Mida Te sellest arvate?

Esmalt soovin juhtida tähelepanu sellele, et tänaseks on «kiirlaenu» mõiste sisuliselt iganenud ning see ei kirjelda tegelikkust. 2000-ndate aastate algul reguleerimata valdkond on saanud ranged piirangud, millest kõik krediidiandjad peavad lähtuma. IPF Digital pöörab vastutustundlikule laenamisele väga suurt tähelepanu ning meile on omistatud Hea Tava märgis Finance Estonia poolt.

Tänaseks on oluliselt edasi arenenud ka tarbijatele mõeldud tooted ja teenused. Juba aastaid on enim levinud tooteks krediidikonto, mis on olemuselt sarnane krediitkaardile. Klientide silmis on see paindlikuim viis oma rahaasjade ajamiseks ning võimalus olla valmis ootamatuteks väljaminekuteks. Klientide huvi ja tagasiside põhjal saan öelda, et pigem soovitakse krediidikonto näol endale luua rahaline tagavaru, et ennetada hädaolukorras pakilise ja kalli lahenduse otsimist.