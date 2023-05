TezTour: inimeste reisimisaktiivsus on enneolematult kõrge

Praeguseks on tervenisti välja müüdud mõned suvised sihtkohad, ligi poole mahu ulatuses ostetud sügisese koolivaheaja reisid ning suur huvi on ka talviste pakkumiste osas.

TezTouri müügi- ja turundusjuht Jelena Gavronski märkis, et Eesti inimeste julgus puhata ja teha pikemaajalist planeerimist on tagasi. «Kui veel sügis-talvisel perioodil nägime, et reise eelistatakse broneerida umbes poolteist kuni kaks kuud enne reisi toimumist, siis tänaseks on näiteks suures osas otsas juba ka sügisesed pakkumised.»