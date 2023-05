Tegemist oli aprillis Floridas toimunud turundusjuhtide konverentsiga «Twitter 2.0: Vestlusest partnerluseks» (Twitter 2.0: From Conversations to Partnership).

Reklaamimüük, mis on olnud Twitteri pea ainus tuluallikas, on pärast Muski ülevõtmist järsult vähenenud, sest Musk on ennast positsioneerinud vaba sõna absolutiseerijana ja reklaamiostjad kardavad, et nende kampaaniad võivad ilmuda koos rassismi, vandenõuteooriaid või muid kahtlasi sõnumeid esitavate tekstidega, ning on vähendanud oma kampaaniate mahtu või need lausa lõpetanud.