Võrklaev: Venemaa vastaste sanktsioonidega tuleb jätkata

«Oluline on sanktsioonides ka vähem erisusi teha, et vähendada võimalusi nendest kõrvale hiilimiseks ja lihtsustada tolli tööd,» ütles Mart Võrklaev.

«See annab meile rohkem kindlust, et meie majandusel läheb oodatust paremini. Kuid geopoliitilistest pingetest ja jätkuvast ebakindlusest tingituna on riskid endiselt õhus,» ütles Võrklaev.

Värske ülevaate said ministrid teisipäeval ka taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) rakendamise seisust. Eesti RRF-i kava on plaanis kinnitada juunis. «Tänase valitsuse prioriteet on RRFi raha kiiresti majandusse suunata ning toetada läbi rohereformi energeetikat ja digipööret,» märkis minister, lisades et see raha aitab kaasa majanduskasvule.