Via3L endised juhid said kohtus õiguse: omanikud levitasid valeinfot ja püüdsid mainet rikkuda

Harju maakohus jõudis viis aastat kestnud äritüli materjale analüüsides otsusele, et Via3L Spedition omanikud Meelis Saaresalu ja Alger Närska on valeinfo avaliku levitamisega püüdnud ettevõtte endiste juhtide Lauri Lati ja Elmer Maasi mainet tahtlikult rikkuda, ütles viimase kahe advokaat Paavo Koch. Kohus rahuldas hagi täies ulatuses ning Närska ja Saaresalu peavad Postimehes ja Äripäevas levitatud valed ümber lükkama. Kohtuotsus ei ole veel jõustunud.

«Maakohus analüüsis viie aasta jooksul menetlustes kogutud tõendeid ülima põhjalikkusega ja jõudis järeldusele, et vastaspool on äritüli algusest alates meediat, sh kohtuid valimatult eksitanud sooviga pereheitmise käigus töökohta vahetanud Latti ja Maasi tühistada,» ütles Koch. «Kuigi otsus ei ole veel jõustunud, on tegemist märgilise lahendiga.»