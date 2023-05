Kinnisvarafirmad ennustavad lähima poole aasta jooksul hinnalanguse jätku

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse liige Tõnu Toompark ütles, et värske sentimendiuuringu alusel ootavad turuosalised eelolevalt poolelt aastalt elamispindade ostu-müügitehingute hindade langust. Küll on tagasihoidlik ootus, et tehingute arv suureneb. Samuti ootavad uuringus osalenud, et ülespoole lähevad elamispindade üüritehingute arv ja üürihinnad.

Elamispindade turu madalaima tehingute arvu punkt tundub jäävat eelmise aasta lõppu, käesoleva algusesse. Turule tagasitulnud ostjad ja märtsis-aprillis märgatavalt kasvanud tehingute arv lubavad, et ootustel elamispindade turu põhjast läbikäimiseks on täiesti alust,» leidis Tõnu Toompark.

Ärikinnisvaraturule prognoosivad kinnisvaraspetsialistid madalseisu jätkumist. Nii on uuringujärgne ootus, et eeloleva poole aasta jooksul tõmbuvad tagasi nii äripindade tehingute arv kui hinnatase. Kasvu ootajaid on, kuid neid on väga vähe.

«Äripindade finantseerimise keerukamaks muutumine ja kõrgele kerkinud intressimäär survestavad äripindade hindu. Uuring näitab, et hinnalanguse ootajate osakaal on sama suur kui veel pool aastat tagasi. Küll on sentimendi indikaator äripindade tehingute arvu ja üürituru näitajate osas liikunud poole aastaga mõnevõrra positiivsuse suunas. See tähendab, et languse lõppu jõudmise ootajate arv on kasvanud,» kommenteeris Tõnu Toompark.

Traditsiooniliselt on ettevõtjad enda ettevõtte suhtes optimistlikud, oodates eeloleva poole aasta jooksul töötajate arvu ja käibe suurenemist.

«On üsna tavapärane, et ettevõtja peab äri ajamiseks olema optimistliku ilmavaatega. Nii pole liiga suur ime, et kinnisvaraettevõtjad ootavad eelolevalt poolaastalt suuremat käivet ja enam töötajaid. Siiski peab märkima, et kinnisvaraturu osaliste optimismimäär käibe ja töötajate arvu kasvu osas on oluliselt tagasihoidlikum kui uuringu tegemise kümne aasta pikkuse ajaloo vältel keskmiselt,» märkis Tõnu Toompark.