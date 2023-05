Selgus Peeter Koppeli uus amet: mees peab elus riske ka võtma

«Mul tekkis võimalus rakendada oma kogemust ja kompetentsi millegi uue üles ehitamisel. Ma olen mõnede oma uute kolleegidega ka varasemalt koos töötanud ning see koostöö sujus hästi. Nad teavad, millega ma toime tulen ning on teadlikud ka minu iseloomu puudujääkidest. Olen selles osas õnnelik inimene, et minuga on ikka aeg-ajalt tahetud minu tööalasest tulevikust rääkida. Pandeemia ajal oli selles osas paus, kuid kohe, kui piirangud maha said, aktiveerusid erinevad huvilised. Ühel hetkel tuli lihtsalt langetada valik,» rääkis Koppel, kuidas uus töökoht temani jõudis.

«Eelmisest töökohast lahkuda oli muidugi kahju, kuid nooremaks ma ei jää ning mees peab elus riske ka võtma. Kui mõelda sellele, mida me tegema hakkame, siis eks me pea ikkagi eristuma ning pakkuma lähenemist, mida suured tegijad ei paku. Palka makstakse turuhinda. Aga kuna tegemist on millegi uue loomisega, siis ühel hetkel võib selle uue loomisest ka kasu olla. Hetkel on kõlanud alles stardipauk ning see ei ole sprint. See on maraton,» lisas Koppel.