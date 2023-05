Ostjad kaovad: Eesti kinnisvaraturule on asja aina vähematel inimestel

Arco Vara kinnisvaraanalüütiku Mihkel Eliste sõnul võis aprillis võrreldes märtsiga olenemata hooajalistest teguritest täheldada taaskordselt tehingute arvu alanemist – turuaktiivsus taandus 16 protsendi võrra.

Tänavu aprillis tehti Eesti korteriturul kokku 1640 ostu-müügitehingut mediaanhinnaga 2072 eurot ruutmeetri kohta. Võrreldes aastatagusega langes tehingute arv 23 protsenti, mida oli mõnevõrra enam kui märtsis, märkis Eliste igakuises kinnisvaraturu ülevaates.

«Suhteliselt sarnase tehingute struktuuri taustal kasvas siiski samaaegselt Eesti korteriturul mediaanhind võrreldes märtsiga 0,7 protsenti ja võrreldes aastataguse aprilliga 5,4 protsenti. Eesti suuremates piirkondlikes keskustes kasvasid samaaegselt hinnatasemed võrreldes aastatagusega Pärnu näitel uute korteritega tehtud tehingutest tugevalt mõjutatuna ligi 17 protsenti ning Tallinnas 4,7 protsenti ja Tartus 3,4 protsenti, mille juures üleriigiliselt on juba pikemat aega olnud tegelikkuses täheldada, et elamispindade hinnad ei ole ligikaudu 2022. aasta keskpaigast enam tõusnud ning pigem on olnud segmenditi surve nende langemiseks,» tõi analüütik välja.

Siiski on Eliste hinnangul hinnatasemete laialdasest langusest üleriigiliselt hetkel veel raske rääkida. «Nii Tallinna kui Tartu näitel on küll statistiliselt võimalik juba selgelt väita, et korterite hinnad on eeskätt 2022. aasta kolmanda kvartali tipptasemetega võrreldes keskmiselt ligi 10 protsendi võrra alanenud, kuid näiteks Eesti väikelinnades on olnud tunduvalt mõõdukamad negatiivsed muutused, kus tüüpkorterite turul võis mõningast hindade langust märgata pelgalt 2022. aasta novembris ja detsembris,» kirjeldas ta.

Teisalt on analüütiku selgitusel Tallinn ja Tartu oluliselt efektiivsemad turupiirkonnad, mille juures ei saa veel välistada, et Eesti väikelinnades võib mõningane hinnatasemete langus jätkuda teatava viitajaga.