Enefit Volt sai euroraha kiirlaadijate rajamiseks, kuid Eestisse tuleb neist vaid väike osa

Eestis juba praegu ligi 200 avalikku laadijat käitav Enefit Volt on alustanud ettevalmistustega avada laadimisteenus ka teistel koduturgudel. CEF-i toetuse toel avatakse järgmise aasta lõpuks neljas riigis 20 asukohta kokku 40 ülikiiret laadijat. Laadimispunktis saab olema üheaegne laadimisvõimalus korraga neljale autole ja laadijate koguvõimsus 640 kilovatti, ühe otsiku kohta aga minimaalselt 150 kilovatti. Sellised laadijad võimaldavad 100 kilomeetri jagu sõiduulatust sõltuvalt autost laadida vaid mõne minutiga.

Enefit Volti äriarendusjuhi Kert Pääbo sõnul võimaldab Euroopa kaasrahastus kiire, kvaliteetse ja kättesaadava elektriautode laadimisvõrgu arendamist hoogustada ja luua eeldused puhta transpordi läbimurdeks. «Avaliku laadimisvõrgu kiires tempos arendamine on Enefit Volti otsene vastus laadimisvõimaluste pärast muretsevatele klientidele. Uuringud näitavad, et sõltumata riigist on laadijate kättesaadavus kujunenud üheks peamiseks takistuseks puhta transpordi läbimurde ees,» märkis ta.