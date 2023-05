Yellen kordas hoiatust USA maksejõuetuse osas

«Arvame endiselt, et riigikassa ei suuda tõenäoliselt enam täita kõiki valitsuse kohustusi, kui USA kongress ei ole juuni alguseks ja potentsiaalselt juba 1. juuniks võlalimiiti tõstnud,» kirjutas Yellen esindajatekoja vabariiklasest spiikrile Kevin McCarthyle saadetud kirjas.

USA poliitikakujundajad, pankurid ja Valge Maja on nädalaid hoiatanud, et Ühendriigid on maksejõuetuse äärel. Olukord võib viia riigi sattumiseni tundmatule territooriumile, millel võivad olla drastilised tagajärjed, mille seas ähvardav majanduslangus ja tõenäolised ülemaailmsed finantsraskused.