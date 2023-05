Prantsusmaa kahtlustab Apple'it toodete kavandatud aegumises

Juurdlus tehnoloogiahiiu suhtes, mis algatati väidetavate eksitavate äripraktikate ja aegustamise tõttu, on kestnud juba detsembrist. Kaebuse Apple'i suhtes esitas kavandatud aegumise vastane organisatsioon Halt Planned Obsolescence (HOP).

Organisatsiooni sõnul loodetakse uurimise käigus näidata, et iPhone'i tootja «seostab varuosade seerianumbreid nutitelefoni omadega, sealhulgas mikrokiipide kaudu, mis annab tootjale võimaluse takistada volitamata remonditöökodade poolset remontimist või halvendada kaugjuhtimisega nutitelefoni, mida on parandatud geneeriliste varuosadega».

Apple nõustus 2020. aastal maksma 25 miljonit eurot selle eest, et nad ei teavitanud iPhone'i kasutajaid sellest, et tarkvarauuendused võivad vanemaid seadmeid aeglustada. Skandaal puhkes 2017. aasta detsembris, kui USA tehnoloogiahiid tunnistas, et tema uusim iOSi tarkvara aeglustab vanemate telefonide jõudlust.