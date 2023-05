Argentina tõstis intressimäära üüratu 97%-ni

See on teine kord vähem kui kuu aja jooksul, kui Argentina keskpank tõstab intressimäärasid, sest riigi aastane inflatsioon oli aprillis peaaegu 109 protsenti.

Keskpank ütles oma avalduses, et selle sammu eesmärk on «takistada finantsvolatiilsust inflatsiooniootuste mõjutajana».

Kuna vasaktsentristlik president Alberto Fernandez on juba teatanud, et ta ei kandideeri uuesti, on Massa üks juhtivaid kandidaate, kes esindab 22. oktoobril valitsevat erakonda Frente de Todos (Kõigi Rinne).

Ladina-Ameerika suuruselt kolmas majandus on raskustes. Peso kaotas aprilli keskel ühe nädalaga 20 protsenti oma väärtusest dollari suhtes. Mitteametlikul vahetuskursil langes see lühiajaliselt 500 dollarini, mis on umbes kaks korda kõrgem kui ametlik kurss, enne kui stabiliseerus 470 dollari juures. Ametlik kurss on samas 238 peso dollari eest.