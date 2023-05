Ohoo! Eesti tööturg püstitas omapärase rekordi

Tema hinnangul on tööturul olukord jätkuvalt hea, hoolimata juba aasta aega kestnud majanduslangusest. Hõivatute arv on kõrge ja tööpuudus suhteliselt madal.

Töökohtade arv kasvas teeninduses: majutuse, toitlustuse, tervishoiu ja hariduse valdkonnas. Poole hõive kasvust moodustasid Ukraina sõjapõgenikud. 11 000 põgenikku on praeguseks töö leidnud ja 5000 otsib veel rakendust.

Tööpuudus ei ole keerulisest majandusolukorrast hoolimata oluliselt tõusnud. Registreeritud töötute arv oli mai keskel umbes 5000 inimese võrra suurem kui aasta tagasi. Koondatuid on küll varasemast rohkem, aga suhteliselt palju on ka vabu ametikohti. Täitmata töökohti on kõige rohkem madalama palgaga ametite – lihttööliste ja teenindajate – hulgas.