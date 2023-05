Tööstus ja ehitus on kaotanud töökohti

Tema hinnangul sõjapõgenike arvestamine töötuse määra ei suurendanud – see oli 5,3 protsendiga lähedal nii eelmise kvartali kui ka aastatagusele seisule. Tõenäoliselt on selle taga sõjapõgenike väike osakaal elanike seas, mis muudab nende lisandumise mõju hindamise küsitluse teel ebatäpseks.

Registreeritud töötute arv on küll kõrgem kui aasta tagasi, kuid enam kui poole sellest moodustas sõjapõgenike lisandumine töötukassa registrisse. Samas on olukord majandussektoriti erinev. Registriandmetes on näha majanduslanguse mõju hõivele töötlevas tööstuses, kus see vähenes aastavõrdluses ligikaudu kolm protsenti.