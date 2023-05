Z-kaubandus õitseb: venelaste ebaeetiline äri käib üle maailma

Propastop uuris, kes ja kui palju teenivad kasu sõjasümboolikaga äritsemisest või kas neid motiveerib veel midagi peale kasumi ning tegi ülevaate Venemaal tegutsevatest sõjasümboolikaga kauplejatest, kelle tooteid on võimalik tellida üle maailma.

«Eetiliselt on väär teise õnnetuse pealt kasu teenida, kuid on ettevõtteid, kelle tegevus on sõja puhkedes õitsele läinud,» nentis Propastop oma blogis. «Veelgi enam, nad polariseerivad ühiskonda edasi, et rahapalli kasv ikka jätkuks.»

Kui panna otsingusse märksõna t-särk operatsioon z (Футболка Операция Z), on tulemuseks enam kui pool miljonit vastet, mis näitab, et sõjateemalised riided on venekeelsete inimeste seas väga populaarsed.

Z-kaubandust kasutatakse nii propagandistlike sõnumite taastootmiseks kui isikliku tulu eesmärgil. Enamasti on see vägagi kasumlik tegevus, märkis Propastop.

Vähemalt Euroopast võiks z-kaubandusega tegelevate veebipoodide külastamine ja sealt ostmine olla blokeeritud!

Enamik kauplejatest paikneb Moskvas või selle lähiümbruses. Ettevõtteid on väga erineva profiiliga, kuid peamiselt tegeletakse ikka turundusvaldkonnas või jaemüügiga.

Kõikidest poodidest saab kaupa tellida ka välismaale, kuid üldjuhul on selleks vaja eraldi kontakteeruda, et täpsemad maksetingimused ning tarne kokku leppida.