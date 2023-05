Päikesepaneelide omanikke ähvardab kopsakas võrgutasu

«Tarbimise ja tootmise mõõtmisel on võimalik arvesti konfigureerida A või B meetodil. Eestis on kasutusel B meetod, mis arvestab faasikaupa tarbimise/tootmise. Samuti on kasutusel B meetod ka näiteks Soomes. Võrguettevõtja peab bilansi mõttes teadma, kui palju energiat mööda konkreetset faasi liigub. Kui summeerida A meetodil (arvesti tasaarveldab faaside vahel tarbimise/tootmise), siis võime faasi üle koormata ja see on ohtlik. Peamisteks põhjusteks selle süsteemi kasutamisel on võrgu stabiilsus ja ohutus. Elektrilevi mõõdab ja arveldab vastavalt tegelikule olukorrale. See on kõige selgem, läbipaistvam ja kõigi võrguteenuse tarbijate jaoks lõppkokkuvõttes ka õiglasem,» rääkis Härm.