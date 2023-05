Telia sulgeb 3G võrgu, kliendid langevad 2G võrku

15.-17. maini on plaanis 3G võrk sulgeda Harjumaal, juunis lülitatakse aga 3G välja Tallinnas, kus täpsemad kuupäevad veel selgumas, ütles Telia meediasuhetejuht Raigo Neudorf. Tegemist on piirkondadega, kus asub kõige suurem arv kliente, keda muudatus puudutab, arvestuslikult mitukümmend tuhat telefoni.

Kasutajad, kes praegu on 3G võrgus, langevad pärast seda 2G võrku ja saavad seal oma kõnesid edasi teha. Eelkõige puudutab see kliente, kes kasutavad nuputelefone või kelle telefon on ostetud mujalt kui Eestist.