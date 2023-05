Eesti kliimaseadmete maaletootja sõlmis lepingu maailma energiatehnoloogia liidriga

Die BAU ist werkstoffuebergreifend die weltweit groesste Fachmesse fuer Architektur, Materialien und Systeme. Sie findet alle zwei Jahre auf der Messe Muenchen statt. Das Angebot ist sortiert nach Baustoffe und umfasst den Industrie- und Objektbau ebenso wie den Wohnungsbau und den Innenausbau. Zielpublikum der BAU sind international taetige Planer, Architekten und Projektentwickler, sowie Bauhandwerker, Bauunternehmer, Baustoffhaendler und Vertreter der Immobilienwirtschaft. Foto: Messe Bau 2023, Messestand Vaillant, SolarEdge Ladestation fuer ein eAuto *** BAU is the worlds largest trade fair for architecture, materials and systems It is held every two years at the Munich Trade Fair The range of products is sorted by building materials a

Foto: Imago/manfred Segerer