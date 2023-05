Haljala vald: omavalitsused võiksid saada maamaksu kompensatsiooni

Oma kirjas juhib Haljala vallavanem Anti Puusepp tähelepanu, et vallas on eelkõige just merele lähemal asuvatel aladel tugev ehitussurve, kuid tulenevalt kaitsealadest suurendab see arvestaval määral valla rolli ja ülesandeid ehitusja planeerimistegevuse korraldamisel. Samuti on valla territooriumist ligi 40 protsenti moodustav Lahemaa rahvuspark ja Läänemere rannikuala atraktiivne suvitus- ja turismipiirkond, mis suurendab omavalitsuse halduskoormust näiteks avalike alade hooldamise ja jäätmemajanduse korraldamise osas. Samas omavalitsuse tulubaasi vallas suvitavate inimeste ja turistide arv kuidagi ei mõjuta.